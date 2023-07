Un simbol al Timisoarei a fost transformat in WC public pentru oamenii strazii si tot felul de persoane certate cu bunul-simt. Cu un miros pestilential, zona a inceput sa fie ocolita de timisoreni, care evita sa se apropie de locul respectiv, situat tocmai in centrul Timisoarei.Vorbim de Ceasul Floral, unul dintre simbolurile Timisoarei, care a reprezentat, in trecut, un motiv de fala pentru oamenii locului. Acum, nu numai ca ceasul nu mai functioneaza, dar a fost total abandonat, devenind un ... citeste toata stirea