ITM atentioneaza! Temperaturi extreme in Timis! Ce masuri trebuie sa ia angajatorii pentru a-si proteja angajatii?

Inspectoratul Teritorial de Munca Timis atentioneaza ca, in perioada 20 iunie - 9 septembrie 2022, pe teritoriul Romaniei se pot manifesta temperaturi ridicate extreme.Avand in vedere prevederile legii 319/2006, privind securitatea in munca, si ale OUG nr.99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, angajatorii trebuie sa ia toate masurile prevazute pentru asigurarea conditiilor de microclimat la locul de ... citeste toata stirea