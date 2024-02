ITM Timis desfasoara o campanie pentru prevenirea accidentelor de munca. Zeci de cazuri in 2024

In perioada 07.02.2024 - 31.07.2024, Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Timis, sub coordonoarea Inspectiei Muncii Bucuresti, desfasoara campania SLIC pentru anul 2024, privind accidentele de munca, viziune "zero accidente de munca".Inspectia Muncii, in calitatea de membru SLIC, are atributii si responsabilitati in participarea la toate actiunile organizate de Comisia Europeana pentru realizarea schimbului de informatii intre specialistii statelor membre.Aceasta campanie isi propune o ... citește toată știrea