Iubim sa citim! Elevii de la Scoala Gimnaziala nr. 4 au celebrat Ziua nationala a lecturii

Ziua nationala a lecturii a fost aniversata la Scoala Gimnaziala Nr.4 Lugoj printr-o serie de activitati, care mai de care mai interesante.D-na prof. inv. primar Cosmina Bogasieru in colaborare cu prof. Alexandra Tonenchi si bibl. Elena-Liliana Popescu, au avut o activitate in cadrul Proiectului "Clubul de lectura" cu titlul "Iubim sa citim" in care elevii si-au prezentat cartea preferata si au citit cate un paragraf reprezentativ.Tot in cadrul proiectului, elevii clasei a III-a A, coordonati ... citeste toata stirea