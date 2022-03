Iulius Town aduce "luna de pe cer" intr-un eveniment "astronomic", la Timisoara

Dupa ce anul trecut, banatenii au avut ocazia sa admire de aproape Planeta Pamant, la inceput de aprilie, Iulius Town aduce "luna de pe cer" intr-un eveniment "astronomic", organizat in parteneriat cu Lights On Romania. In perioada 1 - 10 aprilie 2022, in Iulius Gardens va fi expusa instalatia "Museum of the Moon", realizata de artistul britanic Luke Jerram pe baza imaginilor furnizate de satelitii orbitali NASA, redand, astfel, fidel satelitul natural al Pamantului.Americanii nu mai sunt ... citeste toata stirea