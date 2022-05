Vremea buna din weekend aduce, pe langa vibe-ul de vacanta, si o varietate de evenimente in Iulius Town. Festivalierii sunt asteptati la Magnetic in the Garden, unde vor avea parte de adevarate experiente muzicale, dar si culinare, pasionatele de skincare pot descoperi ultimele noutati din industrie, iar copiii au parte de povesti fantastice spuse in cadrul teatrului de papusi. Totodata, in Iulius Town are loc si o expozitie inedita de reptile exotice, ce cuprinde 32 de animale din 26 de specii. ... citeste toata stirea