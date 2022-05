Iulius Town te asteapta in weekend cu un carusel de evenimente: festival traditional banatean, experimente stiintifice, teatru pentru copii si multe altele

Vreme superba, cumparaturi, intalniri la cafea cu prietenii, festival traditional, experimente stiintifice, teatru pentru copii, expozitie de reptile si multa relaxare te asteapta, in acest final de saptamana, in Iulius Town Timisoara.Dupa o pauza de doi ani, Romanian Science Festival, primul festival national de stiinte din tara noastra, revine la Timisoara in format fizic. Cea de-a treia editie a Timisoara Science Festival are loc pana pe 21 mai si este cea mai extinsa de pana acum. Scopul ... citeste toata stirea