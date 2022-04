Jaful de doua milioane de euro, planificat in sediul Politiei. Suma furata si pedepsele primite de politisti

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat la inceputul lunii aprilie 2022 sentinta finala in dosarul talhariei comise in orasul aradean Pancota, cu complicitatea a doi politisti. Sentinta arata ca talharia a fost planificata inclusiv in sediul Politiei, talharii sperand sa gaseasca un seif cu doua milioane de euro. Politistii Marius-Petru Covaci si Denis-Alexandru-Nicolae Ticala au fost condamnati definitiv, la inceputul lunii aprilie 2022, la cinci, respectiv trei ani de inchisoare pentru ... citeste toata stirea