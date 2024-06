Jandarm arestat de Tribunalul Militar Timisoara dupa ce si-a violat fosta concubina. Si femeia este incadrata in Ministerul Afacerilor Interne

Un jandarm din Arad, in varsta de 46 de ani, a fost arestat pentru 30 de zile, la inceputul acestei luni, pentru savarsirea infractiunii de viol, masura preventiva fiind luata de Tribunalul Militar Timisoara, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Timisoara.Arestarea preventiva a subofiterului a venit dupa ce acesta si-a violat fosta concubina cu care are doi copii. De asemenea, si femeia este incadrata in Ministerul Afacerilor Interne.In solutia pe scurt a Tribunalului ... citește toată știrea