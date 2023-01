Jandarmii din Timis au dat amenzi de peste 5.000 de lei in weekendul dintre ani

In weekendul in care s-a intrat in 2023, jandarmii din Timis nu au avut liber. Astfel, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Timis a trimis pe teren peste 200 de angajati. Acestia nu au stat degeaba, dand zece amenzi intre 30 decembrie si 2 ianuarie. Noua persoane au primit amenzi in valoare totala de 2.800 de lei pentru deranjarea ordinii publice, in timp cu o a zecea a fost amendata cu 3.000 de lei pentru ca nu respecta regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi."Precizam ca ... citeste toata stirea