JazzTM se transforma in JAZZx, cu finantare de la Consiliul Judetean Timis

Consiliul Judetean Timis va aloca in acest an suma de 800.000 de lei din bugetul propriu pentru a oferi viata in continuare festivalului JazzTM, dupa ce organizatorii nu au mai fost inclusi pe Agenda Culturala a Primariei Timisoara. Din acest an evenimentul se va numi JazzX si va avea loc intre 3 si 5 iulie, la Timisoara, in Piata Victoriei sau Piata Libertatii.Organizatorii festivalului admit ca nu au mai depus cerere de finantare la municipalitate, dupa ce au fost trimisi la Centrul de ... citeste toata stirea