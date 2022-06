JAZZx 2022 incepe, vineri, in Piata Victoriei din Timisoara. Lista artistilor

Cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, JAZZx 2022 va incepe, vineri 1 iulie, la ora 19.00, in Piata Victoriei din Timisoara, in centrul orasului si se va termina, duminica 3 iulie, la 23.30.Produs de Centrul Cultural PLAI alaturi de Consiliul Judetean Timis in calitate de partener principal si co-finantat de Ministerul Culturii prin Programul Prioritar.JAZZx va fi un mix de jazz, muzica instrumental contemporana si proiecte emergente ce trec peste limitele genurilor muzicale.Lista ... citeste toata stirea