Timp de cinci zile, timisorenii si numerosii oaspeti din tara si strainatate, au avut parte de cea mai complexa editie a festivalului JAZZx. Pentru anul Capitalei Culturale a Europei, evenimentul a avut in premiera cinci zile si cea mai mare scena de pana acum, care a fost montata in Piata Libertatii. De asemenea, au fost amplasate 3.000 de scaune. Duminica, in ultima zi, primii pe scena au fost cei de la Blue Noise, iar apoi a concertat americanul Bilal. La ora 22.30, festivalul urma sa fie ... citeste toata stirea