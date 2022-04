Jefuit in propria casa. Barbat din Timis atacat cu bata de un talhar

TIMIS. Momente teribile traite de un barbat, in propria casa, la Lenauheim.In urma cu doua nopti, cand se pregatea de culcare, un necunoscut a intrat peste el in casa. Individul era inarmat cu un par, l-a amenintat si i-a cerut toti banii.Speriat de moarte, omul i-a dat talharului portofelul in care erau 3200 de lei si 150 de euro, dar si actele, iar atacatorul a disparut. Barbatul jefuit a sunat la 112, iar politistii au ajuns rapid la fata locului si au demarat cercetarile.La aproape 48 de ... citeste toata stirea