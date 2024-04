Jimbolia se pregateste aniversarea a 100 de ani de cand a fost alipita Romaniei

Jimbolia este ultima localitate care a intrat in componenta Regatului Romaniei dupa primul Razboi Mondial. Acest lucru s-a intamplat la 10 aprilie 1924. Inainte de razboi, orasul era parte din monarhia Austro-Ungara, iar apoi, vreme de sase ani, din 1918 pana in 1924, orasul care purta numele Jombolj se afla in granitele Regatului Sarbilor, Croatilor si Slovenilor (viitoarea Iugoslavia).La Conferinta de Pace de la Paris, din 13 iunie 1919, s-a decis impartirea Banatului intre Romania si ... citește toată știrea