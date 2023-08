Nicolae Robu a intervenit in problema drumului de la Isho, care desi este finalizat de mai bine de doi ani nu este inca functional. Fostul primar a transmis un mesaj Ziarului "Timisoara", in care vine cu o explicatie proprie pentru nepreluarea drumului de catre Primaria Timisoara."Acel drum nu e act de caritate, ci rezultat al impunerii de catre mine pentru dezvoltator - in baza drepturilor mele legale! - a obligatiei de a-l face si a-l dona Primariei. Tocmai de aceea Fritz nu il preia! Eu ... citeste toata stirea