DJ-ul britanic John Newman este ultimul nume mare confirmat la festivalul District 23, care va avea loc in perioada 16-18 iunie 2023, pe Aerodromul Cioca de langa Timisoara.John Newman este un cantaret, compozitor, DJ si producator englez. Cea mai cunoscuta piesa, "Love me Again", a aparut in 2013, care a ajuns pe locul 1 in UK Single Chart. De asemenea, alaturi de proiectul Rudimental, au aparut hiturile "Feel the Love" si "Not Giving In". In 2014 a fost nominalizat la trei sectiuni din ... citeste toata stirea