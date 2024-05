Joia Mare din Saptamana Patimilor se mai numeste si Joia Neagra - Femeile vopsesc ouale

Joia Mare din Saptamana Patimilor se mai numeste Joia Neagra sau Joimarita. In aceasta zi, femeile vopsesc ouale. Cine n-a terminat de tors nici ca mai toarce. Joimarita le pedepseste pe femeile lenese, le bate peste degete si le arde canepa netoarsa. Nu se lucreaza in aceasta zi. Se face, in schimb, bors. Borsul din Joia Mare tine tot anul. Cine doarme in aceasta zi va fi lenes si netrebnic, adica nu va fi bun de treaba, pana in anul urmator. Fetele fac iar vraji, ca sa fie placute baietilor, ... citește toată știrea