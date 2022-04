Joia Mare din Saptamana Patimilor, ziua in care se vopsesc ouale de Paste

In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia Mare este cunoscuta, mai ales in cultura populara actuala, ca ziua in care se inrosesc ouale.Joia Mare este ziua in care gospodinele trebuie sa vopseasca ouale in rosu, urmand ca in Sambata Mare sa ... citeste toata stirea