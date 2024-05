Judecata primului mandat!

In pas alergator ne apropiem de o noua runda de alegeri locale, venite fortat mai devreme, dupa ce ultimele au fost fortat organizate mai tarziu.Doua situatii atipice, nu singurele din acest mandat al primarului Buciu, partial, continuat de Blidariu mai apoi, insa derulat clar sub semnul muncii in echipa.O echipa care a fost solida si care, dincolo de ceea ce se vede, a reusit mult mai multe decat precedentele administratii.Nu din punct de vedere imagistic, pentru ca acum strategia a fost ... citește toată știrea