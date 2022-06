Judecatorii au decis: Medicul Octavian Mazilu de la Spitalul Municipal Timisoara, acuzat ca a luat spaga, merge in Arestul Politiei pentru 30 de zile

TIMISOARA. Dupa ce a fost retinut marti pentru 24 de ore, medicul Octavian Mazilu, fost manager al Spitalului Municipal Timisoara, acuzat de luare de mita in forma continuata (25 de luari de mita), a fost arestat preventiv miercuri de judecatorii Tribunalului Timis.Doctorul isi va petrece urmatoarele 30 de zile in Arestul IPJ Timis, iar ancheta continua in acest caz."In data de 31.05.2022, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii ... citeste toata stirea