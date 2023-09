Campionatul Judetean de Fotbal Timis si-a consumat in zilele de 16 si 17 septembrie cea de-a cincea etapa.In seria a III-a, unde sunt implicate formatiile din zona Lugoj - Faget - Buzias si in care participa 16 formatii s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Recas - Iosifalau 3-0- Sacosu Turcesc - Margina 4-4, Nitchidorf - Boldur 1-1, Berini - Darova 1-1, Faget - Bacova 3-1, Bazos - Vucova 5-1, Autoliv - Tormac 1-2.Pe primul loc in clasament a urcat Fagetul cu 13 puncte, urmata de Berini, ... citeste toata stirea