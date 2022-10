Judoka Ioan Dzitac a cucerit argintul la Cupa Europeana de la Cluj-Napoca

Judokanul Ioan Dzitac, crescut si format la Clubul Sportiv Scolar Lugoj, si-a imbogatit palmaresul cu inca un rezultat notabil.Sportivul (n. 2003), in prezent component al lotului national de judo (juniori), cantonat la Oradea, a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere, fiind medaliat cu argint in cadrul Cupei Europene pentru juniori, U 21, competitie care se inscrie in programul continental Junior European Tour.Intrecerea a fost gazduita de Sala "Horia Demian", din Cluj-Napoca, in ... citeste toata stirea