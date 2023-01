Jumatate de tara este vizata de avertizari meteo cod rosu, galben si portocaliu

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod rosu de viscol la munte. Alerta este valabila din aceasta seara, la altitudini de peste 1.800 de metri, in Carpatii Meridionali.Astfel, potrivit avertizarii cod rosu emise de ANM, in intervalul 17 ianuarie, ora 22.00 - 18 ianuarie, ora 14.00, la altitudini de peste 1.800 de metri, in Carpatii Meridionali, va fi viscol puternic, cu rafale ale vantului de peste 120...140 km/ora, iar vizibilitatea va fi redusa spre zero.Acesta ... citeste toata stirea