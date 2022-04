Jumatate din populatia judetului Timis este vaccinata anti-Covid

"In aceste zile, prin eforturile comune depuse de catre noi toti, cadre medicale si cetateni, a fost depasit pragul de 50% vaccinare impotriva COVID-19 in randul populatiei eligibile din judetul Timis. Depasirea acestui prag este dovada clara a faptului ca intr-o buna masura s-a constientizat importanta vaccinarii in prevenirea raspandirii acestei boli infectioase", transmite directorul Directiei de Sanatate Publica Timis Flavius Cioca.Cu acest ... citeste toata stirea