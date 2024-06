Jumatate dintre pacientii cu melanom metastatic nu dispun de tratamente. Asociatia Melanom Romania cauta solutii

Cea de-a VII-a editie a Conferintei Nationale a Asociatiei Melanom Romania "Impreuna putem salva vieti" are loc anul acesta la Timisoara, in perioada 28-29 iunie 2024 si are ca tema prioritara oncologia de precizie.Asociatia Melanom Romania atrage atentia asupra faptului ca Romania continua sa fie o tara in care multi pacienti isi pierd viata din cauza cancerului, avand o rata a mortalitatii cu 7% mai mare decat media UE, conform ultimului raport INSP. In acelasi timp, datele ECIS arata ca ... citește toată știrea