Junior maraton, de Ziua copilului, la Timisoara. Probele si programul

Nu mai e mult si vine Ziua Copilului, care readuce un concurs iubit de totii cei mici: JUNIOR MARATON TIMISOARA 2024 se pregateste de a saptea editie in care sa promoveze sportul in randul copiilor de varsta scolara. Concursul este de tip open - se pot inscrie gratuit copii sub 14 ani, care pot participa la probele de alergare respectiv ciclism.Invitam copiii sub 14 ani sa alerge si/sau sa pedaleze duminica 26 mai 2024, separat pe categorii de varsta si de sex, doar pentru placerea unei zile ... citește toată știrea