Jurnal de calatorie - O utopie verde, de Saurabh Narang

In Auroville, o localitate globala situata in sudul Indiei, locuitorii practica viata durabila de ani de zile. Si aceasta poate fi solutia la criza climatica globala.Isi cultiva propria hrana. Necesitatile lor sunt alimentate prin energie solara. Deseurile pe care le produc sunt reciclate. Ei traiesc in deplina armonie cu mediul inconjurator si unul cu altul in aceasta comunitate globala cu oameni din peste 50 de natiuni. Pentru turisti, Auroville, sau orasul zorilor, pare o destinatie utopica, ... citeste toata stirea