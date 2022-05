Jurnalistii din 10 tari din Europa, in vizita la crama Aramic din Silagiu Buzias

Dupa o zi de dezbateri si analize a efectelor razboiului Rusia -Ucraina, jurnalistii proveniti din 10 tari din Europa si reuniti la Timisoara au vizitat crama Aramic, din Silagiu -Buzias, luni 9 mai, chiar de Ziua Europei 2022.Aici, ei au fost intampinati de proprietarul Adam Craciunescu, care le-a povestit pe scurt istoria acestei minunate crame care se bucura de un succes deosebit in randul banatenilor si al romanilor din intreaga tara."Noi am poposit aici in 2010, cand am beneficiat de ... citeste toata stirea