Ieri am ramas de doua ori masca. O data fiindca am aflat cu stupoare ca mi-a fost luata de sub nas pensia. Pentru trei luni. Si a doua oara cand am aflat motivul. E halucinant!Am fost condamnat intr-un proces in care nu am fost niciodata citat. Si intr-un al doilea proces de executare silita. In care, din nou, nu am fost niciodata citat. Judecat deci fara sa stiu si fara sa ma pot apara. Iar din banii de pensie le datorez copiilor mei cea mai mare parte. Nu vor mai primi nimic!In urma cu ... citeste toata stirea