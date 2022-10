Karatistii de la CSM Lugoj, medaliati la Cupa Romaniei

Sportivii legitimati la sectia de karate a Clubului Sportiv Municipal Lugoj au cucerit medalii de toate culorile la Cupa Romaniei WUKF. Competitia a fost organizata langa Bucuresti, in orasul Voluntari, in perioada 7-9 octombrie.Delegatia CSM-ului a fost compusa din 15 sportivi, cu varste intre 8 si 16 ani si a contabilizat un bilant de sapte medalii individuale (2 de aur, una de argint, 4 de bronz) si una in intrecerea pe echipe (bronz).Cei mai in forma karatisti lugojeni s-au dovedit Mara ... citeste toata stirea