An de an la Targul de Craciun din Timisoara tarabele cu Kurtoskalacs sau colacul secuiesc sunt locurile unde se formeaza cele mai lungi cozi. Nu lipseste nici de la festivaluri si de la evenimente locale, insa iarna, pe frig, e mult mai placut sa cumperi un Kurtos cald, preparat in fata ta.Originar din Esinutul Secuiesc, kurtoskalacs a ajuns la fel de popular si in Ungaria. Toata lumea pare sa iubeasca aceasta prajitura la barbecue.Putina lume stie de unde a pornit totul si cum de a fost ... citeste toata stirea