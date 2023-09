Doi barbati care au lovit in mod repetat un consatean cu o bata, intr-un sat din judetul Timis, au fost trimisi in judecata pentru tentativa de omor. Potrivit procurorilor, victima a suferit numeroase fracturi ale craniului si oaselor fetei, avand nevoie de 45 de zile de ingrijiri medicale.Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea in judecata a doi inculpati, in stare de arest preventiv, pentru tentativa de omor calificat si tulburare a linistii si ... citeste toata stirea