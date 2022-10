La 10 minute unul de altul, soferi drogati le-au taiat calea politistilor, langa Timisoara

TIMISOARA. Un control de rutina facut de politisti pe soselele din judet a dus la prinderea a doi tineri care consumasera droguri inainte de a urca la volan.Primul oprit a fost un tanar in varsta de 23 de ani, la Giroc. Supus probei cu aparatul drugtest, politistii au aflat ca soferul consumase cannabis.10 minute mai tarziu, un alt barbat, cu un an mai in varsta decat primul a fost tras pe dreapta, iar in urma testarii oamenii legii au aflat ca si acesta consumase droguri, de aceasta data ... citeste toata stirea