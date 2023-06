In premiera, un pilot lugojean de motocros, va participa la Campionatul Mondial de juniori, etapa gazduita de Romania.Evenimentul va avea loc in intervalul 7-9 iulie si este programat sa se desfasoare pe circuitul TCS Racing Park, din localitatea Ciolpani, de langa Bucuresti.Lugojul va fi reprezentat de Liviu Jigmond jr., in varsta de 13 ani, de la Clubul MotoExtrem, condus de Liviu Jigmond.Pilotul va concura la clasa 85 cc."Este un prilej bun pentru noi de a vedea nivelul la care suntem in ... citeste toata stirea