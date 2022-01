La 15 ani de UE

S-au implinit 15 ani de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana. Putem face un bilant. Cat am castigat si cat am pierdut din aceasta afacere? Care este jumatatea plina a paharului? Si care este jumatatea goala? Ce beneficii am avut, dupa ce am acceptat o serie intreaga de constrangeri si, mai ales, dupa ce ne-am impus noi insine constrangeri?Foarte pe scurt, jumatatea plina a paharului ne este oferita de raportul dintre cati bani am platit in cei 15 ani sub forma de taxe de participare in ... citeste toata stirea