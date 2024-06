La alegerile de la Lugoj, prezenta la vot a fost de 42,06%

Prezenta la alegerile desfasurate la Lugoj in data de 9 iunie 2024 a fost de 42,06%. Totalul votantilor in municipiul nostru a fost de 15.684 persoane cu drept de vot.Aceasta situatie era consemnata la ora 22.00, ora oficiala de inchidere a urnelor.Inscrisi pe liste permanente si complementare au fost 37.281 cetateni cu drept de vot.Votanti pe liste permanente si complementare: au fost in numar de 15.404, iar votanti pe liste suplimentare, 255.25 de lugojeni au solicitat sa isi exercte ... citește toată știrea