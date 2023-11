PROCAR Timisoara, primul dealer oficial Skoda Auto din vestul tarii si partener autorizat Volkswagen Service, se pregateste sa celebreze trei decenii de angajament si excelenta in capitala Banatului. Aceasta aniversare va fi deschisa printr-un eveniment special - "2023: Din Timisoara, cu prietenie!" -, o expozitie de arta fotografica desfasurata in showroom-ul propriu, situat pe Calea Sagului 138B. Expozitia aduna imagini semnificative surprinse in capitala Banatului de fotojurnalisti ... citeste toata stirea