La anul si la multi ani! Data la care ar trebui sa porneasca Ceasul floral din Timisoara

Avem o noua data la care ar trebui sa porneasca Ceasul floral din Timisoara. Lasat multa vreme de izbeliste, acest simbol al orasului a sensibilizat o asociatie a femeilor din Timisoara, Lions Diamond Club, care s-a implicat la modul cel mai serios pentru refacerea acestui obiectiv foarte indragit pe vremuri in Timisoara.Femeile cu initiativa au strans banii, au cumparat mecanismul care a costat 84.000 de lei si l-au donat municipalitatii, in a carui custodie se afla si in acest moment.