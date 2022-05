La aproape 100 de ani, stejarul uscat, plantat de Regele Ferdinand in Piata Libertatii din Timisoara, va fi taiat. Vine Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, sa sadeasca altul

TIMISOARA. Stajarul istoric din Piata Libertatii din Timisoara, plantat de Regele Ferdinand I in 1 mai 1923, va fi pus la pamant de drujbele angajatilor de la Horticultura, dupa ce a strajuit intrarea in garnizoana militara timp de aproape 100 de ani. Aceasta dupa ce, in 2021, arborele s-a uscat complet.Trunchiul copacului care a intrat in istoria orasului va fi transformat in opera de arta de catre studentii Facultatii de Arte, dupa ce vineri, in 13 mai, va fi indepartat din Piata Libertatii. ... citeste toata stirea