Consiliul Judetean Timis a dat startul realizarii la Birda a unui nou sens giratoriu, aflat la intersectia dintre DJ 595C si DN 58B, aflat la curba de la intrarea in localitate. Noul sens giratoriu va fi amenajat cu patru iesiri, spre Birda, Voiteg, Deta si Denta.Respectiva investitie era necesara pentru a asigura siguranta circulatiei rutiere din zona."Am marcat inceperea lucrarilor impreuna cu reprezentanti ai societatilor si ai institutiilor implicate in acest proiect ce are ca termen de ... citeste toata stirea