La cel de-al doilea liceu ca marime din Timis, noul an scolar a inceput cu 184 de elevi la clasa pregatitoare

Luni 5 septembrie, la Liceul "David Voniga" din Giroc, al doilea ca marime din Timis, noul an scolar 2022 -2023, a inceput fara prezenta autoritatilor judetului, dar cu multe emotii, bucurii, zambete, imbratisari si cu buchete de flori multicolore oferite in dar dascalilor, ca semn de respect si recunostinta.Sutele de copii, alaturi de parinti, au invadat curtea scolii, de dimineata, incantati ca s-au intors in clase si ca isi revad colegii si dascalii. Cu nerabdare au asteptat discursurile ... citeste toata stirea