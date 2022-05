La congres! Mircea Serpe, unicul reprezentat al Romaniei la Salzburg, pe teme de neuro paleatie

In perioada 10-16 aprilie, la Open Medical Institute din Salzburg s-a desfasurat un workshop international pe teme de neuro-paleatie.Lectori au fost patru medici americani de la Memorial Sloan Kettering Cancer Center, cel mai mare spital de boli canceroase din New York. La lucrarile desfasurate in Austria, dr. Mircea Serpe, medic primar neurolog cu competenta pe ingrijiri paleative, a fost singurul reprezentant al Romaniei.Doctorul Mircea Serpe lucreaza la Spitalul Municipal din Lugoj din ... citeste toata stirea