La doar 15 ani a furat o masina si a lovit alte 4 autoturisme

La 15 ani, majoritatea adolescentilor se gandesc la ce liceu sa dea si ce meserie vor imbratisa. Nu acelasi lucru l-a gasit interesant un minor de 15 ani din Deva, car a furat o masina, s-a plimbat cu ea pana la Sibiu, unde a tamponat 4 masini. A fost prins si dat jos de la volan de alti soferi participanti la trafic.Un adolescent in varsta de 15 ani a furat o masina din Deva, cu care a ajuns in municipiul Sibiu, unde a lovit patru autovehicule, el fiind blocat in trafic de alti soferi ca sa ... citeste toata stirea