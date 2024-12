La fel de importanta ca Semenic sau Baile Herculane! Zona Fardea, pe lista statiunilor turistice de interes national

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a initiat o procedura de preselectie a investitiilor potential finantabile in cadrul apelurilor de proiecte care vor fi lansate prin Programul Regional Vest 2021-2027, InterventEia Regionala 6.2.B - Turism sEi calitatea vietEii.Acestea vor finanta modernizarea si dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunile turistice de interes national sEi local atestate din Regiunea Vest, in mediul urban sEi mediul rural.Pe lista statiunilor turistice de ... citește toată știrea