In perioada 28 august - 8 septembrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Timis a desfasurat o campanie pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca si pentru verificarea modului in care au fost respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor la angajatorii care desfasoara activitatea in urmatoarele domenii: Alte servicii de cazare - cod CAEN 5590, Facilitati ... citeste toata stirea