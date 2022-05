La hramul Catedralei Episcopale din Caransebes, au oficiat, duminica, 12 ierarhi, in frunte cu IPS Ioan

La hramul Catedralei Episcopale din Caransebes au oficiat anul acesta, duminica, Sfanta Liturghie 12 ierarhi, in frunte cu mitropolitul Banatului, Ioan, si PS Lucian, episcopul Caransebesului, in prezenta a sute de credinciosi, printre care copii si tineri imbracati in port popular, veniti din intreg Banatul.Catedrala Episcopala "Invierea Domnului" si "Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul" isi sarbatoreste hramul principal in a doua duminica dupa Pasti, Duminica Tomii.Dupa ce au mers in ... citeste toata stirea