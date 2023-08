Lugojenii de toate varstele sunt invitati miercuri, 9 august, de la ora 20.45, in parcarea magazinului Kaufland din municipiu, pentru a viziona in aer liber filmul "Intors pe dos", una dintre cele mai indragite animatii din ultimii ani.Pelicula o prezinta pe Riley, o fetita vesela si lipsita de griji, a carei viata este data peste cap cand trebuie sa-si ia ramas-bun de la copilaria ei fericita din Minnesota pentru a se muta in San Francisco.Ca noi toti, Riley este ghidata de ... citeste toata stirea