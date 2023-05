De marea sarbatoare crestina a Inaltarii Domnului, conform traditiei Bisericii Ortodoxe Romane, in toata tara este marcata si Ziua Eroilor, in care cei ce si-au dat viata pentru patrie sunt omagiati prin slujbe de pomenire, parastase, ceremonii militare si depuneri de coroane de flori, la monumentele dedicate lor.La Lugoj comemorarile de Ziua Eroilor au inceput joi, 25 mai, de la ora 12, in centrul orasului, la Monumentul "Alfa si Omega", al eroilor lugojeni cazuti in cel de-Al Doilea Razboi ... citeste toata stirea