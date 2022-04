La Madrid, eurodeputata Maria Grapini organizeaza Gala Premiilor ACT si va oferi distinctii pentru 20 de romani

Aflata in vizita la Madrid, eurodeputata Maria Grapini va premia 20 de romani care au reusit in profesia lor, in Spania. Eurodeputata umanista din Timisoara organizeaza cea de-a doua editie a Galei Premiilor ACT!Dupa evenimentul de succes organizat anul trecut la Firenze (Italia), Gala Premiilor A.C.T. ( Antreprenoriat - Cultura - Traditii) continua in acest an, cu a doua editie, in data de 15 aprilie, la Madrid (Arganda del Rey).Sustinatoare ferventa a drepturilor comunitatilor romanesti ... citeste toata stirea